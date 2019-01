Tafeltennis Liga Eindhoven 50 jaar: 'Nooit één cent subsidie gehad’

Ontspanning bij de baas na werktijd. Het was in jaren 60 en 70 van de vorige eeuw de gewoonste zaak van de wereld. Bedrijfscompetities in allerlei sporten rezen als paddenstoelen uit de grond.

De Liga zag op 23 januari 1969 het levenslicht als BedrijfsTafeltennisLiga Eindhoven. Er werden geen speciale eisen aan de locaties gesteld en dus werd op zeer diverse plekken gespeeld. In de kelder bij de Eindhovense Sociale Dienst, tussen de spanten op zolder van De Boerderij op het Nat. Lab., de kantine van drukkerij Rotabest of in de grandeur van het Evoluon. ,,De gekste speelzaal was er een in het centrum van Eindhoven met drie verschillende ondergronden”, kijkt erevoorzitter Geert Bons (62) terug. ,,Het ene moment stond je op parket, een seconde later was het vloerbedekking en nog een pas zijwaarts stond je op zeil te spelen. In de hele regio stonden in die tijd speeltafels. In een noodkerk, op een dansvloer of zelfs in een bakkerij waar de vloer spiegelglad was van het meel.”

Levensvatbaar

Bons kijkt met plezier terug. Ook op de periode toen de Nuenenaar preses was (1998-2016) en de Liga zijn hoogtepunt kende met ruim 450 leden. ,,Iedereen heeft wel eens gepingpongd. Met ruim driehonderd tafeltennissers zijn we nog altijd levensvatbaar, al is de gemiddelde leeftijd wel stijgende. Ons oudste lid is 81 jaar.”

,,De nationale tafeltennisbond NTTB heeft verschillende pogingen gedaan ons over te nemen”, vult de huidige voorzitter Petro van den Bos (62) aan. ,,Voor subsidies van NOC*NSF is men op het bondsbureau in Zoetermeer afhankelijk van het ledenaantal. Onder de 25.000 leden vervalt de financiële bijdrage van de overkoepelende sportorganisatie.”

De inlijving van de TLE zou een welkome aanvulling zijn geweest. ,,We zijn daar nooit op ingegaan omdat het voor de leden kostenverhogend werkt. Nooit een cent subsidie ontvangen en onszelf altijd kunnen bedruipen. De TLE draait op vrijwilligers.”

Laagdrempelig

Op dit moment zijn van Stiphout tot Westerhoven zeventien verenigingen met in totaal 54 teams aangesloten. Allemaal recreatief. Van den Bos: ,,Tafeltennis spelen bij de TLE is laagdrempelig en kost weinig. We spelen van maandag tot en met donderdag op diverse locaties. Met een contributie van 25 euro per team en drie euro per speler per jaar voor iedereen betaalbaar.”