Takken en tekeningen vormen basis installatie in TAC Eindhoven

Beeldende kunstIn het Temporary Art Centre werken op dit moment de twee Eindhovense kunstenaars Gam Bodenhausen en Roos Vogels aan het gezamelijke project 'Bend the line - being the line'. De natuur is de drode draad in het werk, dat de gehele tentoonstellingszaal omvat.

Het is heerlijk stil in de expositieruimte die tijdelijk is omgebouwd tot atelierplek. In de ene hoek van de zaal staat een tafel waarop Gam Bodenhausen (1973) haar materiaal - onder meer haar geliefde potloden - heeft uitgestald. Diagonaal in de andere hoek, huist collega Roos Vogels (1992), met naast haar een indrukwekkende stapel wilgentakken en op haar tafel touw, veel touw, in verschillende soorten en diktes.

Brabantse talenthub

De ruimte wordt in verschillende patronen gesneden door de staande en hangende takken die Vogels er in heeft geplaatst. En door de vele tekenigen die Bodenhausen tegen verschillende wanden heeft geplakt. Samen vormen de onderdelen de presentatie 'Bend the line - being the line'. Een titel uit de koker van Bodenhausen, die tijdens dit project optreedt als mentor van Vogels. Want deze samenwerking maakt onderdeel uit van Inversie, de Brabantse talenthub die opkomende kunstenaars gedurende anderhalf jaar helpt bij het opzetten van een zelfstandige beroepspraktijk. ,,In het begin, vooral de eerste week, werkte dat inderdaad zo, voelde ik me echt de mentor, maar intussen werken we gewoon samen, als collega's", zegt Bodenhausen.

De twee zijn aan elkaar gekoppeld door Astrid Cats, directeur van het TAC, mede verantwoordelijk voor het Inversie-programma. Vogels: ,,In april dit jaar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet en dat klikte. Ik heb toen aangegeven wat ik graag wilde leren en op welke punten ik me wil ontwikkelen. We hebben toen lang over mijn afstudeerwerk (2019) gesproken en Gam gaf aan de hand daarvan ook gelijk aan welke stappen er gezet zouden kunnen worden." Bodenhausen: ,,We zijn vanuit het persoonlijke begonnen, hebben gesproken over wat je allemaal tegenkomt na het afstuderen; hoe je een plekje probeert te vinden in die kunstwereld. Ik heb ook aangegeven wat in mijn geval goed ging in die eerste periode én wat niet goed is gegaan."

Vogels: ,,Ik had moeite om na de academie gelijk weer nieuw werk te maken. Gam fungeerde in dat opzicht als een stok achter de deur. Dat had ik echt nodig."

Werk geeft rust

Beiden kenden het werk van de ander niet, nu wel. Vogels: ,,Het werk van Gam geeft veel rust, mij althans, maar het is tegelijk ook heel dynamisch; er zit heel veel beweging in. En is heel erg verbonden met de natuur, is zeer organisch ook."

Bodenhausen over Vogels: ,,Het mooie is dat zij al doende werkt en vanuit haar gevoel gelijk stappen kan zetten. Zij heeft hier bijvoorbeeld gelijk de ruimte bepaald door die takken erin te zetten. Ik vind dat knap." Zijzelf is aan de slag gegaan met grote vellen heel dun papier, waarop ze tekent, maar dat ook scheurt, waardoor het bijna een ruimtelijke installatie wordt.

Vogels: ,,Bijzonder is het om te zien dat Gam tekent zoals ik wilgentakken knoop; heel erg geconcentreerd en soms afstand nemend. Mooi.”

'Bend the line - being the line', presentatie Gam Bodenhausen en Roos Vogels. TAC, Vonderweg 1, Eindhoven. Het TAC is dicht. Afspraak voor privé-bezichtiging via: bendtheline@roosvogels.com.

Volledig scherm Gam Bodenhausen (rechts) en Roos Vogels aan het werk in TAC Eindhoven. © Sem Wijnhoven/DCI Media