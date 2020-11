Talenschool Una Paloma Blanca: ‘Doén is veel belangrijker; die regeltjes komen later wel’

In januari, nog voordat corona Nederland in zijn greep kreeg, had de talenschool al een online lesprogramma opgesteld. Dat kwam tijdens de lockdown in het voorjaar goed van pas en nog steeds kunnen cursisten hun lessen thuis volgen. ,,Maar we zien ze ook graag hier komen”, bezweert Antonio Gutierrez Rubio, oprichter van de talenschool. ,,Het persoonlijk contact is heel belangrijk, want wij leveren maatwerk.”

‘Combinatie van huiselijkheid en dna van Eindhoven’

Het is even zoeken naar de ingang aan de P. Czn. Hooftlaan. De deur naar de kelder van het voormalige GAK-kantoor zit aan de zijkant. Eenmaal binnen valt de huiselijke sfeer op: vloerkleden, zitbanken en schemerlampen en links en rechts zijn er verschillende kleine lesruimtes, elk met een digibord. ,,Normaal bieden die plaats aan zes tot acht cursisten”, vertelt Gutierrez Rubio. ,,Vanwege corona zijn het er nu drie of vier, in combinatie met online lessen. Het geheel is een combinatie van huiselijkheid en het dna van Eindhoven: innovatie, techniek en design.”

Hij richtte vier jaar geleden Una Paloma Blanca op. Nu is er ook een vestiging in Rotterdam en zijn er duizend cursisten en 54 docenten, die lesgeven in Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees (Europees én Braziliaans) en Mandarijn.

De liefde bracht hem naar Eindhoven

De Spanjaard Gutierrez Rubio is opgeleid als klassiek slagwerker en muziekdocent, deels in zijn vaderland en deels aan het conservatorium in Rotterdam. De liefde bracht hem uiteindelijk naar Eindhoven. Met plezier maakte hij zich de Nederlandse taal eigen en merkte ook dat een inkomen verdienen in de muziek niet gemakkelijk was. Samen met een bevriende lerares Nederlands bood hij taallessen aan, hijzelf in het Spaans. ,,Het lesgeven op zich kende ik al van de muziek”, blikt hij terug.

Het sloeg aan; na drie maanden was de agenda volgeboekt. De naam Una Paloma Blanca is bij toeval gekozen. ,,In Spanje kent iedereen het liedje van de George Baker Selection; je wordt er heel vrolijk van.”

Fun, fast, efficient

Dat past bij het motto van de school: fun, fast, efficient. Als voorbeeld neemt Gutierrez Rubio de eerste lessen Nederlands, waarin Francesco een tweedehandsfiets gaat kopen en online een ov-chipkaart bestelt. ,,Spreken vinden we belangrijker dan de juiste spelling. Ook de grammatica komt later wel.”

De lesmethoden en -boeken heeft hij met zijn eigen docenten ontwikkeld, maar wel volgens het Common European Framework of Reference for Languages, wat ook gehanteerd wordt bij het vaststellen van het startniveau van de cursist. ,,Dat helpt ons bij het op maat aanbieden van het lesprogramma, dat steeds aansluit bij de behoefte van de cursist.”