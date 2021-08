Talent-expositie Jump! in De Cacaofabriek knettert

Een pissebed doet verwoede pogingen om van zijn rug weer op zijn pootjes terecht te komen en even verderop stelt een kunstenaar vragen als ‘Van wie is eigenlijk het uitzicht? De Vogels? Iedereen?’ Er valt veel te ervaren op de talent-expo ‘Jump!’

Elf kunstenaars zijn er samengebracht in De Cacaofabriek in Helmond en allemaal maken ze onderdeel uit van het Brabantse talentenprogramma ‘Jump!’, de derde editie alweer. Daarin worden (jonge) kunstenaars gedurende een bepaalde tijd begeleid door zes profs uit de kunstwereld, in dit geval medewerkers van Museum Jan Cunen, galerie Mieke van Schaijk, Luyck Gallery, Pennings Foundation, Galerie Nasty Alice en werkplaats Make Eindhoven.

Kritische geesten

Doel: de deelnemende kunstenaars in anderhalf jaar wegwijs maken in de hoe dan ook ingewikkelde wereld van de kunsten. Voor elke kunstenaar wordt een programma opgezet, helemaal geënt op wat hij of zij wil. Zo wordt er onder meer werk gemaakt van praktische zaken als: hoe benader je eigenlijk een galerie, of hoe stel je een goed cv op? En - ook niet onbelangrijk - hoe regel ik mijn btw? Maar vooral vakinhoudelijk wordt het werk van de kunstenaars tegen het licht gehouden, door gesprekken met coaches of andere kritische geesten die de vorderingen van de kunstenaars bekijken. En wordt dat werk geëxposeerd, zoals nu in De Cacaofabriek.

Femke Dekkers zet de beschouwer graag op het verkeerde been. Want als je naar haar werk toeloopt, denk je met schilderijen van doen te hebben. Goed opgebouwde doeken, fijn qua kleur en compositie ook. Tot je je neus bijna op de drager drukt en weet: dit een foto. De Bredase kunstenares weet met fotografische en schilderkunstige middelen nieuwe tweedimensionale omgevingen te maken die raken aan architectuur en de kijker continu bevraagd over perspectief en ruimte, want hoe driedimensionaal is een plat vlak nu helemaal?

Quote Wat Morricone erbij en je ploft vanzelf ergens in een Amerikaan­se woestijn, eind 19e eeuw

Over ruimte gaat ook het werk van Zoë d’Hont. Die heeft zich voor haar video ‘December 1952’ laten inspireren door het werk van de Amerikaanse componist Earle Brown. Die maakte experimentele muziek, gebaseerd op zijn eigen notatiesysteem. De video van de nu in Rotterdamse wonende d’Hont toont een langzaam verschuivende wereld van streepjes en blokjes die als het minimalistische handschrift van Brown door een onbestemde ruimte zweven. Het stemt kalm, ook al omdat d’Hont er precies het juiste geluid onder heeft gezet.

Mike Dings heeft in zekere zin zijn eigen ruimte gecreëerd door de wanden waarop zijn schilderijen worden getoond zwart te schilderen. Die vlot gepenseelde olieverven - allemaal van dit jaar - katapulteren de kijker naar het Wilde Westen: neergeschoten cowboys, een revolver en de wielen van een koets; wat ontbreekt is de muziek van Morricone en je ploft vanzelf ergens in een Amerikaanse woestijn, eind 19e eeuw.

‘View of the/from the Waterside’ is een ruim twintig minuten durende film van Mirte van Duppen. Ze maakte die in 2016 in en rondom de wijk ‘t Eilandje in Antwerpen, voorheen een gribus, nu een van de meeste gewilde plekken in de Sinjorenstad. Op drie schermen presenteert ze bouwwerken in de wijk en hoor je teksten die handelen over de gebouwen en hun waarde, met dank aan de nabijheid van het water. Maar ook meer existentiële vragen komen aan bod, zoals: ‘Van wie is eigenlijk het uitzicht? De vogels? Iedereen?’ Sterk werk.

Productiehuizen

‘Jump!’ is onder meer in het leven geroepen omdat in 2013 de steun van het Rijk voor de Brabantse productiehuizen wegviel. Daarmee verloor de provincie in een klap een goed opgezet netwerk van plekken waar vooral jonge, beginnende kunstenaars gebruik van maakten. Om dat gemis enigszins op te vangen werden verschillende - provinciebrede - ondersteuningsprojecten opgezet. ‘Jump!’ is daar een van, en de presentatie in Helmond laat zien dat het een waardevol programma is dat knettert van de energie en talent.

Jump!, elf kunstenaars uit Noord-Brabant. De Cacaofabriek, Cacaokade 1, Helmond. Open: ma t/m zo van 13-17 uur. Tot 28 augustus.