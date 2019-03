Talenten ontplooien bij dagbesteding LuuXX in Eindhoven

‘Jaren geleden waren dagbestedingscentra vooral bedoeld om mensen met een beperking bezig te houden”, zegt directeur zorg Miriam Schils van Lunet zorg. ,,Of dat nou zinvol of niet was. Tegenwoordig kijken we naar de talenten van onze doelgroep. Zetten we in op ontwikkeling daarvan en van andere (sociale) vaardigheden. We zijn daarbij een voortraject voor de reguliere arbeidsmarkt. Mensen met een beperking, verstandelijk of lichamelijk, kunnen veel meer dan we denken. En met de juiste begeleiding komt dat er vaak uit.”