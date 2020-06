Talloze Sinterklaascomités worden weggezet als racistisch, dát is pas stigmatisering

Turbo Berry scoort in Eindhoven, nu met ‘mooie benen’

13:51 Het was al mooi weer en de dag werd voor Berry van Aerle (57) nog mooier. ,,Ge het mooie benen”, klonk het vrijdag nadat hij op een hoogwerker een meter of zes de lucht in was gegaan. Een paar vrouwelijke bewonderaars in het Eindhovense verpleeghuis Vonderhof konden zich van dichtbij vergapen aan het lichaam van de man die 32 jaar geleden een prominente plek in de Nederlandse sportgeschiedenis verwierf.