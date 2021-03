Talud bij station Strijp-S wordt straks een zee van bloemen en kruiden

De oorspronkelijke wildbegroeiing bij het station Strijp-S moest weg omdat het veel onderhoud vergde. De begroeiing bestond voornamelijk uit gras en struiken die kort gehouden moesten worden om de zichtlijnen open te houden. Onderhoud op zo’n schuine en vrij steile helling is moeilijk. De groene laag die er nu ligt maakt binnenkort plaats voor inheemse bloemen en kruiden die in de omgeving passen. ,,Nu lijkt het nog op papier mache, maar over een week of vijf zal het er al aardig groen uitzien daar. Voordat alle bloemen en kruiden tot wasdom komen zijn we toch wel anderhalf jaar verder. Sommige kruiden hebben ook eerst vorst nodig voordat ze aanslaan", licht Jaap Sterk toe. Zijn bedrijf in Ooij is gespecialiseerd in hydroseeding. ,,Deze vorm van zaaien is niet nieuw. Het wordt voornamelijk toegepast op moeilijk in te zaaien terreinen zoals zeer steile of hoge oppervlakten. Door de lijm spoelen of waaien de zaden niet weg. De lijm is biologisch afbreekbaar en de massa verdwijnt gewoon in de grond.”