Tankdop staat nog open van verwoeste auto door brand in Eindhoven, politie onderzoekt brandstichting

update + video Kinderen vinden gewonde vrouw in speeltuin Eindhoven, vermoede­lijk slachtof­fer van aanranding

21:32 EINDHOVEN - Een vrouw is zondagmiddag vermoedelijk aangerand en naar een speeltuintje gevlucht aan de Koning Arthurlaan in Eindhoven. Ze werd daar gewond in de bosjes aangetroffen door spelende kinderen.