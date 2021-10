Tanken voor maar 1,45 euro per liter bij DCB Energy in Eindhoven: ‘Gekkenhuis’

Naast de goedkope benzineprijs, kostte een liter diesel maar 1,109 bij de pomp aan het Flight Forum. De gemiddelde prijs voor Euro 95 staat op 2,056 euro per liter. Diesel gaat gemiddeld weg voor 1,712 euro per liter.

Of de literprijs in Eindhoven te maken heeft met een storing of een grote reclamestunt, is nog volstrekt onduidelijk. De achterwacht van DCB laat weten niets over het voorval te kunnen zeggen.