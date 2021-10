Tankervliegtuig KDC-10 maakt afscheidsrondje boven Nederland

Wereldbe­roem­de counterte­nor in Eindhoven: ‘Ik zing gewoon heel gemakke­lijk hoog’

3 oktober EINDHOVEN - ‘If music be the food of love’ is de veelzeggende titel van het concert door countertenor Andreas Scholl en zijn voormalige leerling Maarten Engeltjes, woensdag 6 oktober in het Muziekgebouw in Eindhoven.