Tante Netty ruim Bennekel in Eindhoven op

‘Het is hier al jaren een bende’’, wijst een langskomende Bennekelbewoner naar de plastic- en kledingcontainers op het Willaertplein. ,,Vaak ligt er meer rotzooi naast dan in de containers.’’ Pogingen van de gemeente en bewonersvereniging Buurtplatform Bennekel Belang om het probleem op te lossen hadden de afgelopen jaren weinig succes. Dus tijd om Tante Netty in te schakelen. De in 2010 in Woensel-West gestarte stichting zoekt samen met jonge kunstenaars en designers creatieve en aansprekende oplossingen voor (sociale) vraagstukken. En biedt zo de kunstenaars en designers ook een podium.

Tante Netty is tegenwoordig in heel Nederland actief. ,,In de Bennekel willen we de bewoners op een leuke, ongedwongen manier stimuleren mee te helpen hun wijk schoner en dus leefbaarder te maken’’, zegt Annet Nooijen van Tante Netty. ,,Zonder belerend vingertje, want dat werkt zelden is onze ervaring.’’ Tante Netty schakelde de Eindhovense social designers Bouke Bruins en Fieke van Berkom van Boyscout Designer in.

Spandoeken

Bruins en Van Berkom hingen bij de containers twee enorme spandoeken op met de tekst ’Paradijs of vuilstort’. Ze ruimden de rotzooi rond de containers op en legden er wit zand neer. ,,Tussen de containers hebben we een fleurig bord gezet met ’Viva Costa del Bennekel’’’, vervolgt Van Berkom. ,,Op de containers hebben we tuinhekjes geschilderd en teksten als ’Hier kun je van de grond eten’.’’ Want de boodschap richting bewoners moet vooral positief zijn. ,,Samen zorgen voor een schone wijk. Wat begint met je eigen afval netjes opruimen.’’

De tekst op de spandoeken luidt vanaf deze week ‘Dit paradijs kan schoner’.