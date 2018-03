Tas vergeten in de bus? Logt in en gij zult vinden

Wie wel eens wat vergeet in de bus, weet hoe lastig het is om het terug te vinden. Dat moet met de samenwerking tussen Hermes en iLost een stuk makkelijker worden. iLost wil een soort Google voor verloren en gevonden voorwerpen worden, en werkt al samen met verschillende Nederlandse vervoerders zoals Arriva. Kort nadat ze daar gevonden voorwerpen in iLost registreerden, is het aantal buspassagiers dat een verloren voorwerp heeft teruggevonden gestegen van 5 naar 30 procent.

Vanaf maandag is ook Hermes in Zuidoost-Brabant gestart met het systeem voor gevonden voorwerpen. iLost is een online platform waar reizigers direct kunnen zien of hun verloren eigendom is gevonden. Het werkt eenvoudig: Hermes plaatst een gevonden voorwerp op ilost.nl waar verliezers zelf kunnen zoeken. Gevonden voorwerpen zijn er over het algemeen binnen 48 uur online te vinden. Vind je je voorwerp, dan kan je die claimen door het beantwoorden van een paar vragen. De gevonden voorwerpen kunnen opgehaald worden bij de opgegeven locatie of worden tegen een vergoeding thuis bezorgd.