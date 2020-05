Tasjesrovende TBS-er ontloopt straf wegens gevaar voor zijn behandeling

Ze had een duidelijk signalement, wat een agent onmiddellijk rond gooide. Dat kwam zo bij een tweede agent die net hetzelfde signalement had verspreid. De tbs-kliniek was een klantje kwijt, iemand was niet teruggekomen van verlof. Na bijna een uur meldde deze zich alsnog aan de poort: eenzelfde man, met ook eenzelfde opvallende rode fiets. Camerabeelden lieten ook zien hoe hij eerder achter het slachtoffer aanfietste.



Wie het ook was, niet de man die maandag in het strafbankje zat, bezwoer deze. Iedereen had hem herkend, agenten op de verschillende camerabeelden, de bewakers van de tbs, die fiets stond op het terrein maar toch: hij was het niet, zei hij. Hij had een andere fiets, en was door een andere poort teruggekeerd die hem wonderwel niet had gefilmd. En waar hij was geweest? Bij twee dames en daar ging hij verder niet op in.