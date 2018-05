Tatoeëert aftredend wethouder Depla de drie 'waves' van Eindhoven? 'Ik verlaat de stad maar neem haar mee'

EINDHOVEN - ,,Ik verlaat de stad, maar neem haar mee!" Met die woorden stuurde Staf Depla woensdagavond een video van een wel heel bijzondere tatoeage de wereld in. Depla trad deze week af als wethouder van Eindhoven . Acht jaar lang zette de geboren Eindhovenaar zich in voor zijn stad. En daar wilde hij op een bijzondere manier een punt achter zetten.

In het filmpje rolt Depla langzaam de linkermouw van zijn bloesje omhoog. En wat komt daar tevoorschijn? De drie rode golven van het logo van Eindhoven - officieel de 'vibes' genaamd. Deze zijn geïnspireerd op de hoofdletter E en beelden de krachten techniek, design en kennis uit.

Steeds vaker duiken de drie vibes op in het stadsbeeld, op wat voor manier dan ook. Op petten, op bierviltjes, op websites van Eindhovense bedrijven en dus zelfs in tatoeages.

Viltstift

De reacties onder de video zijn vooral vol lof. ,,Eindhoven was je altijd al op je lijf geschreven. Nu neem je haar voor altijd onder je arm mee. Het ga je goed", reageert een volger. Een ander gelooft niet dat het allemaal echt is. ,,Ik hoop wel op viltstift. Want straks moet daar wellicht een heel ander logo staan..."

Of de tatoeage echt is of niet, dat heeft Depla nog niet duidelijk gemaakt. Maar een mooi gebaar naar 'zijn' stad is het in ieder geval wel.

Staf Depla zat van 2000 tot en met 2010 in de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid. Daarna werd hij wethouder in Eindhoven. Broer Paul Depla is de burgemeester van Breda.