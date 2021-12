Tattoo van Max? In Eindhoven kun je die vandaag gratis scoren

Explosie van vreugde in Bergeijk om Max: ‘De tranen liepen over mijn wangen’

BERGEIJK - Mannen die elkaar in de armen vallen. Betraande of op z'n minst vochtige ogen. De sensationele wereldtitel van Max Verstappen zorgt voor een explosie van vreugde bij Formule 1-fans in café De Gouden Leeuw in Bergeijk.

6:52