Taxbus gaat over op elektrisch wagenpark

Toekomst zorg in Eindhoven thema van ‘stadsge­prek’ Wij in de Stad

14:56 EINDHOVEN - Is de zorg in Eindhoven toekomstbestendig? Dat is het thema van het stadsgesprek dan Wij in de Stad woensdag 6 november organiseert in het gebouw van Ergon aan de Rooijakkerstraat in Eindhoven, om 20.00 uur. Spreker is Senna Swinkels, strategisch adviseur zorg van de gemeente Eindhoven.