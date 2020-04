Taxbus regio Eindhoven-Helmond vervangt buurtbussen voor alle reizigers

De Taxbus in Zuidoost-Brabant is daarmee ook beschikbaar voor alle reizigers, in ieder geval tot 1 juni. Normaal zouden die een veel hoger tarief betalen dan de mindervalide gebruikers die een WMO-subsidie krijgen op het kaartje. Omdat er nu veel minder bussen en helemaal geen buurtbussen meer rijden, is besloten om het lagere tarief voor iedereen te laten gelden. De kosten komen dan ongeveer overeen met de normale tarieven in het openbaar vervoer.