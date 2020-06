Taxbus vervangt diesels in Eindhoven voor elektrische taxi's

EINDHOVEN - Nu al zie je ‘m af en toe in het verkeer opduiken: de elektrische Taxbus van Connexxion. Vanaf 1 juli gaan 36 van deze uitstootvrije deeltaxi's officieel de weg op. In Son en Breugel gaat -op proef- een nieuwe elektrische rolstoelbus rijden.

Met een prijskaartje van zo’n 40.000 euro per auto was het een forse investering, erkent Lucien Brouwers, directeur Taxi Nederland bij Transdev, het moederbedrijf van Connexxion. Maar -zoals dat heet- dan heb je ook wat. ,,Deze auto -de Kia Soul- kwam als beste uit de bus, onder meer vanwege de beenruimte. Met deze investering halen we 36 dieseltaxi’s van de weg.”

2026

Connexxion kon overigens ook niet anders, wilde het kans maken op de vijfjarige concessie voor deeltaxi's van de gemeente Eindhoven. Elektrisch rijden was bij de aanbesteding een keiharde voorwaarde. De luchtkwaliteit in de stad moet beter. Vanaf 2026 worden daarom alleen nog emissievrije taxi’s in Eindhoven toegestaan.

Dat geldt voor het contractvervoer, zoals de deeltaxi en het leerlingenvervoer, maar ook voor de opstapmarkt: de taxi’s die onder meer bij het station staan. Momenteel zijn 10 van de 293 taxi’s uitstootvrij. Een subsidieregeling voor de vervanging van vervuilende taxi's kent de gemeente Eindhoven niet. Wel hebben de schone taxi's een aantal privileges. Zo mogen zij bijvoorbeeld van alle busbanen -binnen en buiten de rondweg- gebruikmaken. Ook zijn er bij het station voorkeursstandplaatsen, met snellaadpunten. Een niet duurzame TTO (toegelaten taxi onderneming, red.) moet 15 rijklare auto's hebben staan; een emissievrije TTO slechts 4.

Quote Door de versoepe­lin­gen van de coronamaat­re­ge­len zitten we nu weer op zo'n 45 procent van onze gebruike­lij­ke ritten Lucien Brouwers , Transdev

De investering door Connexxion van ruim anderhalf miljoen euro vindt plaats in een zeer ongewisse tijd, erkent Brouwers. ,,Dit traject liep al ruim voordat het coronavirus de kop opstak.” De nieuwe concessie ging in op 1 maart. Twee weken later viel het taxivervoer zowat compleet stil. ,,En kwamen onze 1.800 chauffeurs ineens thuis te zitten", zegt Brouwers. ,,Daar heb ik wel een aantal nachten van wakker gelegen. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen zitten we nu weer op zo'n 45 procent van onze gebruikelijke ritten.”

Dankzij onder meer de NOW-regeling en compensatieregelingen die bij de opdrachtgevers van Connexxion -voornamelijk gemeenten- werden bedongen, denkt Brouwers redelijk ongeschonden door de coronacrisis te kunnen komen. ,,Maar de toekomst blijft onduidelijk. Komen we weer terug op het zelfde niveau? Daar is nog geen peil op te trekken. Hoe dan ook ga ik er niet vanuit dat we mensen moeten laten gaan.”

Laadstation op Sectie-C

Aan het eind van de dag worden de e-taxi's op het laadstation van Connexxion op Sectie-C opgeladen. Genoeg voor weer een kleine 400 kilometer, aldus Bart Kraayvanger, manager zero emissie bij het ov-bedrijf. Die actieradius was een van de pluspunten waardoor voor de Kia werd gekozen, in plaats van de Hyundai Kota of Nissan Leaf. ,,Dat, plus de makkelijke instap en de grote ruimte in de auto.”