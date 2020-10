Taxi’s in Eindhoven bezorgen pakketjes nog dezelfde dag

Op termijn wil YesHugo een landelijk netwerk van taxibedrijven, die rechtstreeks -zonder tussentijdse opslag in een distributiecentrum- pakketjes gaan bezorgen. Om te kijken of het project levensvatbaar is, is vrijdag gestart met een pilot.

Hiervoor is YesHugo, een bedrijf van Nuenenaar Eric de Laat, in zee gegaan met Taxibrainport, onderdeel van taxibedrijf Van Gerwen. Als de pilot succesvol is, wordt deze landelijk uitgerold. ,,Er zijn 35 taxibedrijven in het land die met ons mee gaan doen”, aldus De Laat.

Lege taxi's

Volgens Marco van Gerwen, directeur van de Van Gerwen Groep, rijden zijn wagens per jaar in totaal zo'n 7 miljoen kilometer. ,,Bijna de helft daarvan wordt gereden met lege taxi’s. Dat is natuurlijk doodzonde, zeker in deze voor de taxibranche moeilijke tijd.”

Van Gerwen en De Laat -die elkaar zakelijk al langer kennen- bedachten vervolgens het concept, waarbij pakketjes met een maximaal gewicht van 23 kilo rechtstreeks van zender naar ontvanger worden gebracht. ,,Anders dan bij koerierbedrijven, die een pakket ophalen en naar een magazijn brengen, waar een andere koerier ze de volgende dag ophaalt.”

Verduurzaming van het taxivervoer

Het concept past prima in het streven van de gemeente Eindhoven naar een verduurzaming van het taxivervoer, zegt Van Gerwen. Er zijn geen extra ritten nodig, zegt hij: na afloop van een rit pikt de taxi op de terugweg een pakketje op en levert dat bij een volgende rit af. Aan het personenvervoer verandert niets, bezweert hij: chauffeurs gaan tijdens een betaalde rit niet omrijden om een pakketje af te leveren of op te halen.

Het verzenden van een pakketje dat dezelfde dag nog geleverd moet worden, kost 12,40 euro exclusief btw. Als het pakket er een dag over mag doen, is het tarief 8,26 euro ex btw. De taxi met het pakketje kan live in een app worden gevolgd.