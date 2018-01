Taxibranche Eindhoven: Chauffeurs Uber houden zich niet aan de regels

EINDHOVEN - Sinds april kun je ook in Eindhoven een taxi via Uber bestellen. Handig en snel, met behulp van de app. Het leidde tot ophef in de Eindhovense taxibranche. Die is niet blij met de omstreden nieuwkomer, maar ligt er niet meer wakker van. "Door alle verhalen gaan klanten vanzelf afhaken."

Gemak dient de mens. Op de Uber-app schuiven drie autootjes over de plattegrond van Eindhoven. Eentje zit aardig dichtbij. De bestelling via de app -een rit van Strijp naar Stratum- is een fluitje van een cent. Na de betalingsbevestiging zie ik mijn taxi al naderen, rijdend over de Strijpsestraat. De wachttijd is vijf minuten, de rit gaat me tussen de 10 en 14 euro kosten, de chauffeur heet Ahmad en hij rijdt in een Peugeot 508.

Te ver

Ahmad is een stukje te ver doorgereden en dus moet ik honderd meter lopen. De chauffeur verontschuldigt zich: ,,Ik ken Eindhoven nog niet zo goed", zegt de man die even later vertelt dat hij uit Arnhem komt. Ahmad houdt de achterdeur open. ,,Mag ik ook voorin zitten?" ,,Uiteraard", zegt hij en haast zich om de voordeur te openen. Een nette auto, schoon, fris en redelijk jong.

Ahmad is een van de naar schatting twee- à drieduizend Uber-chauffeurs in Nederland. Zelf doet het bedrijf daar geen mededelingen over, ook niet over het aantal Uber-rijders in Eindhoven. De app laat meestal niet meer dan twee tot vier autootjes zien, maar dat is exclusief de Ubers die al een klant hebben.

Rode lap

'Die lui komen allemaal van buiten de stad', mopperen taxichauffeurs op de standplaatsen bij het station. ,,Er is niet één Eindhovense taxi die voor Uber rijdt", zegt Carin van Rooij van Taxi Brainport. Ze heeft weinig op met de nieuwkomer: ,,Uber werkt als een rode lap voor mij", moppert ze. Niet eens omdat het haar heel veel ritten kost. ,,Maar ze houden zich niet aan de regels. Ze parkeren hier net om de hoek, op een plek waar het niet mag. Ze hebben vaak geen daklicht en rijden in slechte auto's, vieze ouwe Priussen bijvoorbeeld."

Van Rooij piekert er niet over om voor de concurrent te gaan rijden. ,,Ik ga Uber niet rijker maken. De chauffeur houdt niks over aan een rit, na aftrek van zijn vaste kosten. De tien euro die ík beur van een klant, zijn voor mij."

'Negatieve verhalen'

Mustafa Haytaoglu van Haytax rijdt wel af en toe voor Uber, maar nooit hier in de buurt. Vindt-ie niet fair tegenover zijn collega's, zegt hij. Wél in Amsterdam, waar de vraag veel groter is dan in Eindhoven. Die grotere vraag drijft ook de tarieven op, waardoor het voor Haytaoglu interessant wordt." Collega Ed Huisman, rijdend in een witte Tesla, merkt niet veel van Uber in Eindhoven. ,,We hebben er heel weinig last van." En het gebruik zal alleen maar nog verder afnemen, verwacht hij: ,,Door alle negatieve verhalen gaan de klanten vanzelf afhaken."

Uberchauffeur Ahmad geeft ondertussen hoog op van zijn nieuwe 'baas'. Uber biedt hem een opbrengstgarantie van 25 euro per uur. Dan moet hij wel minstens één rit hebben gereden. Ahmad: ,,Dat vind ik rendabel genoeg." Nog meer pluspunten voor de Uber-rijder: ,,Door de app weet je wie je in je taxi hebt, omdat hij zich moet registreren. En je krijgt beoordelingen van de klant, die ook door anderen te zien zijn. Daardoor zal een Uber-chauffeur vaak ook beter zijn best doen", denkt Ahmad. Sterker nog, een Uber-rijder moet van zijn klanten minstens 4,6 van de vijf sterren scoren, om niet de kans te lopen op non-actief te worden gezet.

Afgunst

Ahmad wil niet met zijn achternaam in de krant, ook al woont hij 90 kilometer verderop. Volgens de Arnhemmer is de afgunst bij andere chauffeurs 'erg groot'. ,,Ze vinden het oneerlijke concurrentie, omdat Uber lager zit met zijn tarieven."

Lagere tarieven? Onzin, zeggen de concurrenten die bij het station in Eindhoven staan te wachten totdat een klant zich meldt. ,,Uber hanteert verschillende tarieven en is zeker als het druk is -op zaterdagavond in de stad bijvoorbeeld- een stuk duurder dan wij."

Aanvulling

De zaterdag is tevens een van de favoriete avonden voor Uber-chauffeur Tom uit Den Bosch, die ik heb besteld voor de terugrit. ,,En de vrijdagavond. Vooral dan kan het heel druk zijn op de app. Ik twijfel vaak: ga ik vanavond voor mezelf rijden of voor Uber? Want eerlijk is eerlijk: voor de verdiensten hoef ik het niet te doen. Die bedragen ongeveer de helft van een gewone rit. Voor mij is Uber een leuke aanvulling. Het is dit of de hele tijd duimen staan draaien voor het station."

Volledig scherm © Rob Burg

Volledig scherm © Rob Burg