Taxichauffeur rijdt na Dominator in Eersel over passagier: eis een jaar cel

Hij moest toch nog een tijd wachten op de passagiers die hij vanuit Amsterdam naar het Eerselse hardcorefestival Dominator 2017 had gebracht, en maakte in de tussentijd dus maar een paar extra ritjes. Dat liep slecht af, want woensdag stond de taxichauffeur in Den Bosch terecht.

De Amsterdammer vertelde daar wat er volgens hem gebeurd was. Op de Knegselsedijk wilden acht festivalbezoekers in zijn busje stappen. Probleem: het busje was maar berekend op zeven man. Daar begon de discussie al mee.

Ritprijs

Vervolgens kwam er onenigheid over de ritprijs. De passagiers waren onder invloed en begonnen te spugen en te slaan, waarop de taxichauffeur in paniek gas gaf. Hij reed naar eigen zeggen vanuit de berm de weg op. Het ‘hobbelend gevoel’ dat hij daarbij gewaar werd, leek hem normaal. Maar dat was het niet.

Het bleek dat het busje over een van de beoogde passagiers was gereden. Getuigen vertelden dat deze man wilde uitstappen en viel toen de taxi wegspoot. Hij kwam onder een wiel terecht. Gevolg: klaplong, gebroken ribben, gebroken ruggenwervels, gebroken enkel, kneuzingen, paar dagen ziekenhuis.

In de ogen van officier van justitie Yorg Vermeulen maakte de taxichauffeur een dubbele fout. Hij had niet alleen het ongeluk veroorzaakt, maar was daarna ook nog doorgereden. De officier eiste een jaar cel.

Klappen