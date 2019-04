Taxichauffeurs uit Eindhoven komen woensdag in actie

Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de 250 Eindhovense taxi-chauffeurs. De branche doet volop zijn best om de kwaliteit van het taxivervoer in de stad te verbeteren, en heeft daar de afgelopen jaren ook flink in geïnvesteerd. Maar daar staat vanuit het stadsbestuur nauwelijks iets tegenover.

,,Er is op het Stationsplein en bij Eindhoven Airport veel te weinig toezicht op snorders en Uber-taxi’s die regels overtreden", zegt Patrick van de Sande, bestuurder van de Stichting Taxi Eindhoven, die de belangen van de Eindhovense taxichauffeurs vertegenwoordigt. ,,Daarnaast wordt het er verkeerstechnisch bepaald niet beter op voor de taxi-chauffeurs in de Eindhovense binnenstad. We hebben al de ellende gehad op de Vestdijk. Bij het vliegveld is een rommeltje. En de komende jaren wordt het alleen nog maar veel en veel erger.”

In gesprekken met het gemeentebestuur heeft de taxibranche al enkele malen om meer aandacht gevraagd voor deze problemen. ,,Weliswaar leek het er op dat we daar een gewillig oor hadden gevonden voor onze problemen. Maar uiteindelijk kregen we toch nul op het rekest. Het gevolg daarvan is dat de mensen het zat zijn, en nu in actie komen", zegt Van de Sande.

TTO

Die actie vindt komende woensdag plaats, en heeft een publieksvriendelijk karakter. De 250 Eindhovense taxi-chauffeurs rijden die dag rond zonder de verplichte TTO-taxibordjes op het dak van hun auto. TTO staat voor toegelaten taxi-onderneming: sinds bijna twee jaar verplicht de gemeente Eindhoven taxichauffeurs zich bij zo'n TTO aan te sluiten.

Alleen TTO-taxi's mogen op officiële opstapplaatsen staan, zoals bij het station, bij Eindhoven Airport en rond het uitgaansgebied in het centrum. Deelname aan een van de elf Eindhovense TTO kost een chauffeur jaarlijks een bedrag van 750 tot 1000 euro. Elke TTO heeft een afgevaardigde in een Raad van Advies. Die raad ziet toe op handhaving van de regels, en grijpt in als chauffeurs zich daar niet aan houden.