TBS-eis voor schizofrene verkrachter uit Eindhoven

Smart Robotics meet zich een ruimere jas aan in Best

12:43 BEST - In de drie jaar dat robotproducent, -verkoper en -verhuurder Smart Robotics bestaat, is dit de derde verhuizing. Het kantoor wordt nu ruim vier keer zo groot en telt 142 werkplekken. Donderdag 31 mei is de feestelijke opening voor zo'n tweehonderd genodigden.