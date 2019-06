Tbs’er overgeplaatst na geweld in Woenselse Poort in Eindhoven

Inval bij bedrijf in Eindhoven tijdens landelijk witwason­der­zoek

14:20 EINDHOVEN - De politie heeft donderdag een inval gedaan bij een bedrijfspand in Eindhoven in het kader van een groot landelijk witwasonderzoek. Bij het bedrijf werd de administratie in beslag genomen. Er werd niemand aangehouden, maar de politie sluit niet uit dat dit in de toekomst nog zal gebeuren.