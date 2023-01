Te laat leerlingen geteld en dus geen 135.000 euro voor asielzoekerskinderen, maar dat vecht Eindhovense basisschool aan

Dakar-win­naars onthaald op Eindhoven Airport: ‘Die titel wil ik volgend jaar verdedigen’

EINDHOVEN - De vertraging van de chartervlucht vanuit Bulgarije maakte het wachten extra zwaar. Vijf kwartier later dan gepland kunnen familie, vrienden en fans van de Dakarrijders hun helden eindelijk weer in de armen sluiten in de aankomsthal van Eindhoven Airport.

16 januari