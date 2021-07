Te veel aanmeldingen voor Eindhovense Zomerschool, zo'n honderd kinderen teleurgesteld

Brandbom in Eindhoven­se woning was ‘kille en meedogenlo­ze poging om drie mensen te vermoorden’

20 juli DEN BOSCH - Het gooien van een brandbom in een woonkamer, diep in de nacht is volgens de Bossche rechters niets minder dan een kille, meedogenloze poging tot moord. Omdat er drie mensen thuis waren, zijn het drie pogingen. Ze kosten de toen minderjarige Helmonder achttien maanden cel plus voorwaardelijke jeugd-tbs. Hij moet de slachtoffers 160.000 euro betalen.