'Te weinig bewijs in zaak doodgeschoten Bladelnaar Jan van Mosselveld'

Zestien jaar

Maar van een vooropgezet plan was geen sprake, stelde Kemal K's Antwerpse advocaat Pol Vandemeulebroucke daar maandag tegenover, in de rechtbank in Den Bosch. En er was ook helemaal geen bewijs voor. Als er wel een gezamenlijk plan was geweest, had de chauffeur van de wagen waarmee naar Bladel werd gereden ook vervolgd moeten worden, hield Vandemeulecroucke de officier voor. Ook voor de diefstal van wiet en geld - die de gebeurtenis tot een overval maakt - is volgens Vandemeulebroucke geen bewijs anders dan de verklaring van een getuige, die een van de drie verdachten naar buiten had zien lopen met iets dat op de doos leek waarin Van Mosselveld zijn wiet bewaarde. Veel te mager, vond de Antwerpse advocaat. Hij zit daarmee op dezelfde lijn als de advocaten van de twee andere verdachten.