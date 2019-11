'Te weinig geld voor kunstmatige intelligentie vanuit het Rijk'

AMATEURVOETBAL Twintig jaar na zijn dood leeft voormalig Nieuw Woen­sel-trai­ner Jan Paaijmans nog voort bij de club

7:00 Bijna elk weekend komen de verhalen over oud-trainer Jan Paaijmans nog ter sprake bij Nieuw Woensel. Over dat hij twee keer dezelfde speler wisselde. Of toen hij niet kon winnen gewoon twaalf spelers opstelde. Clubman Eddy Roy (58) vertelt de verhalen met een grote lach. Het staat hem allemaal nog helder voor de geest, al is het zaterdag twintig jaar geleden dat Paaijmans werd doodgeschoten in zijn sigarenzaak in Tilburg.