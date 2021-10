Team Catharina Ziekenhuis gaat wandelen met borstkankerpatiënten

Aanleiding is dat de maand oktober is uitgeroepen tot borstkankermaand. Er hebben zich al 50 patiënten aangemeld. ,,Hoe meer, hoe beter. De wandeling is 5 kilometer lang zodat deze voor iedereen te doen is. We gaan samen de natuur in, om ook eens in een andere omgeving in contact te komen met elkaar”, zegt oncologisch chirurg Johanne Bloemen.