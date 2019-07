Team Fontys uit Eindhoven wint met robotarm techniekwedstrijd in China

De eindoverwinning bij de techniekwedstrijd 6th Delta Competition in China had Aike van Alkemade niet verwacht. De 24-jarige student werktuigbouwkunde uit Utrecht kwam afgelopen weekend terug uit China en viert inmiddels vakantie in Noord-Frankrijk. ,,Ons doel was om de eindronde te halen, bij de beste veertien teams te horen dus”, vertelt hij telefonisch. ,,Maar toen dat gelukt was, kregen we allemaal de ambitie voor de eerste plaats te gaan.”