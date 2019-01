Team Van Maerlant Lyceum Eindhoven 7de op internationale wiskundewedstrijd

Geldropse­weg pas in 2020 aan de beurt

11:45 EINDHOVEN - De Geldropseweg in Eindhoven wordt waarschijnlijk aansluitend aan de Vestdijk/Hertogstraat, in 2020, opnieuw ingericht. De kanaalroute (Dirk Boutslaan), waar al wel de bomen gekapt zijn, is eind april al aan de beurt, tegelijk met de Kanaalstraat.