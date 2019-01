Team Van Maerlant Lyceum Eindhoven gedeelde 7de plaats op internationale wiskundewedstrijd

Gewonde bij gewapende overval op woning in Eindhoven

13:27 EINDHOVEN - Aan de Argentanlaan in Eindhoven heeft dinsdag rond 12.00 uur een gewapende overval plaatsgevonden in de tuin van een woning. De overval werd gepleegd door een man en een vrouw op een scooter. Een bewoner is bij de overval gewond geraakt aan zijn gezicht. De overvallers zijn gevlucht. Dat meldt de politie.