Techbedrijven in de regio openen hun deuren voor toekomstige werknemers

Doorgaans zijn de deuren van Prodrive Technologies hermetisch gesloten. Het bedrijf dat elektronica, mechanica en software produceert en is gespecialiseerd in moderne technologieën als robotica en het internet der dingen laat niet graag in zijn keuken kijken. Maar op deze eerste zonnige zaterdag van het jaar krijgen twintig jongeren en hun ouders een warm welkom. „Wij hopen dat ons bedrijf hen aanspreekt en dat ze terugkomen voor een baan of leer-werktraject", zegt Frank Hendriks van Prodrive. „Ons bedrijf komt moeilijk aan mbo-studenten. Ze kennen ons niet want we maken geen producten. In de MediaMarkt kom je niets tegen waar onze naam op staat, maar in veel producten vind je onderdelen van ons. We zijn bijvoorbeeld toeleverancier voor de medische sector, maar ook voor bedrijven als ASML. En Toon, de slimme thermostaat van Eneco, wordt hier gemaakt. We zijn een jong bedrijf, ook letterlijk. De gemiddelde leeftijd is 27. We groeien heel snel. We bouwen nu in Eindhoven een nieuw pand, groter is dan het bestaande, en binnenkort openen we een fabriek in de Verenigde Staten. We kunnen iedere technische jongere gebruiken. Daarom doen we mee aan de Tech Events."