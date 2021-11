Techniek voor raceauto's en komkommerknippers; op de precisiebeurs weten ze dat hele kleine dingen grote gevolgen kunnen hebben

DEN BOSCH - Zonder precisietechnologie geen autonoom rijdende raceauto’s of robots die automatisch komkommerbladeren knippen. Het is een enorm breed vakgebied, blijkt na een rondje over de twintigste precisiebeurs.