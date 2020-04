Technische recherche onderzoekt dood man in centrum Eindhoven

Update Bedrijfs­pand in Eindhoven weer vrijgege­ven na bommelding

17:38 EINDHOVEN - De GGzE en een bedrijfje in het voormalige klooster aan de Augustijnendreef in het centrum van Eindhoven zijn woensdagmiddag ontruimd vanwege een bommelding. Het alarmerende bericht kwam rond 14.00 uur binnen bij het bedrijfje Out of the Box TV dat live-programma's over geestelijke gezondheid op internet uitzendt.