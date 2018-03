Technische universiteiten krijgen meer geld

De lobby van de technische universiteiten, die al jaren extra geld vragen om onderwijs en onderzoek op peil te kunnen houden, heeft zijn vruchten afgeworpen. Vanaf 2020 ontvangen ze zeventig miljoen euro extra voor hun onderzoek en opleidingen.

Goed nieuws dus, maar het College van Bestuur van de TU/e wil er nog niet inhoudelijk op reageren omdat de verdeling van de middelen nog niet bekend is. „Op dit moment weten we alleen dat er vanaf 2020 zeventig miljoen extra ter beschikking komt voor de vier TU's", zegt TU/e-bestuursvoorlichter Barend Pelgrim. „Maar er is nog niets bekend over de verdeling. Er moet eerst worden bekeken hoe de Nederlandse wetenschap op de meest optimale manier een injectie kan krijgen 70 miljoen euro per jaar. De technische universiteiten worden geacht om samen hierover afspraken te maken. Maar het ministerie van Onderwijs overlegt nog hoe ze het gaan aanvliegen. Dat willen we eerst afwachten."

Verdeling

Voor de verdeling van de gelden moeten de technische universiteiten ‘sectorplannen’ maken. De verschillende universiteiten stippelen in zo’n plan gezamenlijk een route uit om zwaartepunten te bepalen en toe te kennen. Ze kijken bijvoorbeeld naar de belangrijke toekomstige uitdagingen en onderwerpen, waar specifieke faculteiten en onderzoeksgroepen goed in zijn en naar wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie.

Wetenschap

Het extra geld voor de technische universiteiten is onderdeel van het besluit van het kabinet om meer geld te steken in wetenschap. Vanaf 2020 komt er structureel vierhonderd miljoen euro bij: tweehonderd voor fundamenteel onderzoek en tweehonderd voor toegepast onderzoek. Daarnaast wordt er twee maal 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur. In totaal investeert het kabinet hiermee 500 miljoen euro extra in wetenschap en onderzoek waarvan 400 miljoen euro structureel.

Wetenschapsagenda

Vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda krijgt vooral een financiële injectie. In 2018 is daarvoor 70 miljoen extra beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020. In de Nationale Wetenschapsagenda werken universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen (als TNO en het KNMI) samen met het bedrijfsleven aan wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke opgaven, zoals onderzoek naar de oorsprong van het leven, watermanagement, een veilige samenleving, cybersecurity, duurzaam voedsel en kansenongelijkheid.

De Nationale Wetenschapsagenda was al op beperkte schaal gestart en wordt uitgebouwd tot een jaarlijkse programmeerronde van 130 miljoen euro via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hierbij wordt ingezet op het uitvoeren van meerjarig onderzoek in samenwerkingsverbanden.

Supercomputers