Tegelzetter Marcel meldt zich op politiebureau voor rellen in Eindhoven: ‘Moet tandenborstel meenemen’

Drentse punten brengen PSV terug op plek twee, concurren­ten krijgen pak op de broek

27 januari PSV koesterde de dinsdag in Emmen vergaarde drie punten een dag later nog wat meer dan op de wedstrijdavond zelf. De Eindhovenaren zagen zowel Vitesse, AZ als Feyenoord verliezen en zijn terug op plek twee in de eredivisie. PSV heeft een punt achterstand op Ajax. De Amsterdammers hebben nog een duel tegoed en spelen donderdagavond thuis tegen Willem II.