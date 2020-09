Tegenslag voor Dela bij overname van Yarden

Yarden maximeerde per 1 januari de waarde van het natura uitvaartpakket van zo’n 390.000 verzekerden. Kostenverhogingen voor bijvoorbeeld crematoria of vervoer komen voortaan voor rekening van deze verzekerden. Voor Dela was de maatregel een belangrijke voorwaarde om Yarden te willen overnemen.

Versobering teruggedraaid

Maar de kantonrechter in Almere heeft nu in een kort geding geoordeeld dat de versobering mogelijk niet door de beugel kan. Totdat de rechtbank daarover in een uitgebreidere bodemprocedure een uitspraak doet, moet de maatregel worden teruggedraaid.

Yarden kondigde de versobering van de polissen in juli 2019 aan. De uitvaart- en verzekeringsorganisatie was door de opgelopen kosten voor deze polissen in de financiële problemen geraakt.

Yarden voerde de versobering eenzijdig door met gebruikmaking van de zogenoemde en-bloc clausule. Die bood de mogelijkheid om polissen voor een grote groep af te waarderen. Dat mag echter slechts onder zeer bijzondere omstandigheden.

In een zaak die 19 polishouders tegen Yarden aanspanden, vraagt de kantonrechter zich af of de bodemrechter daarin zal meegaan.

Precaire financiële situatie

De kantonrechter overweegt daarbij dat Yarden zijn precaire financiële situatie aan zichzelf te wijten had. ,,Niet is gebleken dat Yarden in het verleden ook maar enige reserveringen heeft gepleegd om de dekking van de naturapakketpolissen te garanderen."

Een ander punt is in hoeverre Yarden andere mogelijkheden had voor financieel herstel. Het toetsen van de daarvoor gemaakte keuzes laat de kantonrechter over aan de bodemrechter.

Voor de bodemprocedure zal waarschijnlijk een grotere groep polishouders aanschuiven. De 19 polishouders die het kort geding tegen Yarden aanspanden hadden zich verenigd via vereniging Sociaal Verhaal. Inmiddels hebben zich meer dan 400 polishouders aangesloten, zegt Mandy Lubach van de organisatie.

Getuigenverhoor Yarden

Om zo sterk mogelijk te staan in de bodemprocedure gaan de polishouders de rechtbank vragen eerst een getuigenverhoor te houden. Ze vinden dat de vertegenwoordigers van Yarden in het kort geding ‘op cruciale onderdelen verklaringen hebben afgelegd die met elkaar in strijd zijn of zelfs aantoonbaar onjuist zijn'.

Volledig scherm © Yarden