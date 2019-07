‘Tegenwind’ voor bouw van 3 torens District E op Stationsplein Eindhoven

Want als het bestemmingsplan komend jaar vastgesteld wordt, dan kan de bouw, die drie tot drieënhalf jaar gaat duren, beginnen in september 2020. Dat zei projectleider Jana Jayakummaran van Amvest maandagavond op de derde publieksavond over het plan. Die trok enkele honderden bezoekers, dit keer bij de overburen, in warenhuis De Bijenkorf aan het 18 Septemberplein.

Erger was dat uit een test in de windtunnel van de TU/e bleek dat er bij deze configuratie een volgens Stavert 'onprettig’ windklimaat ontstond, vooral bij het station, daar waar nou juist veel mensen lopen. En dus deed Powerhouse Company met de TU/e aan een ‘stoelendans’ met drie torens. Niet in het echt, maar in een 3D-simulatie. De beste opstelling bleek die waarbij de hoogste toren dichter bij het spoor staat en de kleinste bij de stadskant. Bovendien zijn de terrassen van de onderste etages verbreed, zodat er minder last is van valwinden. Dat geeft ook weer mogelijkheden om meer groen te planten. Ook dat is weer getest in de windtunnel.