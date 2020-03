Tekeningen en kaarten voor ouderen in Wilgenhof in Eindhoven

PS­V-supporters geven waardering aan zorgperso­neel in ‘Cathrien’ en Máxima Medisch Centrum

11:40 PSV-supporters hebben een duidelijke blijk van waardering gegeven aan het zorgpersoneel in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Met grote spandoeken vragen ze aandacht voor het werk dat tijdens de corona-crisis in het hospitaal wordt verricht en spreken ze hun steun uit aan de mensen die actief zijn in de zorg.