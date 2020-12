Tekort aan containers dwarsboomt lampenmaker Signify

Geen slaapapneu voor trompettis­ten? Willy van Gorp denkt doorbraak gevonden te hebben

8 december Willy van Gorp speelde tot een paar jaar geleden fanatiek trompet. Nooit had hij last van een stokkende ademhaling tijdens het slapen. Totdat hij zijn instrument aan de wilgen hing. ‘Slaapapneu’, was het oordeel in het ziekenhuis. En dus ging de voormalig trompettist op onderzoek uit.