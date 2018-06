Tekort Eindhoven loopt verder op naar 18 miljoen

Man (37) uit Eindhoven die inrijdt op stadsge­noot (28) wordt mishandeld door twee andere mannen

17:48 EINDHOVEN - Een 37-jarige automobilist uit Eindhoven die vrijdag rond zes uur in de ochtend vermoedelijk bewust een aanrijding veroorzaakte op in Eindhoven, is daarna mishandeld door twee andere mannen. Het drietal is door de politie aangehouden in de binnenstad van Eindhoven.