Tekort militaire luchtverkeersleiders niet zomaar opgelost

LIVE | Bruheze komt langszij tegen FC Oda, Someren treft Vianen Vooruit in districts­be­ker

14:43 Waar de meeste clubs lekker van hun vakantie kunnen genieten, is het voor sommige verenigingen nog één keer zaak om ten strijde te trekken alvorens de winterstop in te kunnen. Mis niets in ons liveblog!