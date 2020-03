Tekort mondkapjes ‘potentieel probleem’ voor huisartsen

EINDHOVEN - Huisartsen hebben moeite om aan voldoende mondkapjes te komen, als gevolg van het coronavirus. ,,Via een groothandel in autoartikelen hebben we 21 stuks kunnen bestellen.”

Dat zegt een huisarts uit Eersel. Hij probeerde eind januari mondkapjes te bestellen via de reguliere groothandel. De bestelling werd geannuleerd. De mondkapjes waren op. ,,Dit is een potentieel probleem. We hebben nu geen uitzicht op nieuwe maskers”, aldus de huisarts.

Een huisarts kan besluiten langs te gaan bij iemand die mogelijk besmet is met het coronavirus, al is dat niet gebruikelijk. In principe verzorgt de GGD huisbezoeken bij potentiële coronapatiënten. Maar als een huisarts twijfels heeft of zijn patiënt echt besmet is, kan hij eerst zelf een bezoek afleggen, voor hij de GGD inschakelt.

Huisartsen moeten daarom een beschermingspakket klaar hebben liggen. Een huisarts trekt voor zo’n huisbezoek een schort, spatbril, handschoenen en een speciaal FFP2-mondkapje aan. Dergelijke maskers beschermen goed tegen het virus, maar zijn allerminst prettig om te dragen omdat het moeilijk ademen is met zo’n masker. Na een huisbezoek gooit de huisarts zijn masker weg.

Overal uitverkocht

Nieuwe geschikte mondkapjes zijn overal uitverkocht. Het is een probleem dat in heel Nederland speelt, bevestigt een woordvoerder van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). ,,We adviseren huisartsen dit probleem lokaal op te lossen”, zegt huisarts Jako Burgers van het NHG. ,,We vragen huisartsen die wel beschikken over mondkapjes ze te delen als dat nodig is. Probeer het als groep op te lossen.”

Alle huisartsen van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) hebben in ieder geval een aantal maskers op voorraad. ,,Die hebben we op voorhand ingeslagen”, zegt Ed Berends, huisarts en lid van de Raad van Bestuur van SGE. Hij kreeg maandag aan het eind van de middag te horen dat reeds bestelde extra mondkapjes niet te leveren zijn.

Bouwmarkten