Telefoon in de hand is een boete op de mat, al honderden boetes in Zuidoost-Brabant

Flip Stroom (12) uit Eindhoven wint filmprijs met Beatles-clip­je

16:52 EINDHOVEN - De twaalfjarige Flip Stroom uit Eindhoven heeft op het Cinekid filmfestival in Amsterdam hoge ogen gegooid met zijn zelfgemaakte stopmotion filmpje ‘Hello Beatles’. Stroom won in de Short by Kids-competitie de prijs voor ‘beste korte film’.