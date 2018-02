Telefoongebruik en hardrijden bestraft bij controle in Eindhoven

Raphinha schiet zaalvoetballers FC Eindhoven in thriller naar finale KNVB-beker

27 februari Met een benauwde overwinning op Amicitia in de extra tijd (3-4) bereikten de zaalvoetballers van FC Eindhoven dinsdagavond de finale van de KNVB beker. Gevierde held aan Eindhovense zijde was de in de winterstop aangetrokken Braziliaan Raphinha. De topschutter nam alle vier de treffers voor zijn rekening. Op 30 maart is de finale in Almere.