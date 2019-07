Telefoonlijn Best voor klachten over herrie festival onbezet

,,Nou, als je de ramen open laat dender je de tent uit", zegt Hans Everstijn uit de Achtse Barrier. ,,En nu ik ze ondanks het mooie weer dicht houdt, moet ik nog de tv harder zetten.” De klachtenlijn (0499-327773) is ingesteld door de gemeente Best, speciaal voor klachten over festivals. Everstijn vermoedt dat er iets mis is gegaan tussen de organisator van het festival en de gemeente, en dat daardoor de klachtenlijn niet bezet is.