Telefoonscherm afplakken en horloge inleveren bij het stappen in discotheek Lab-1

In Berlijn is het al jaren gemeengoed in het nachtleven: bij binnenkomst in de discotheek lever je niet alleen je jas, maar ook je telefoon in. Of er wordt een zwarte sticker over de camera geplakt, die fotograferen en filmen onmogelijk maakt. Zo willen clubs als Berghain, door velen gezien als de ultieme technotempel, bereiken dat de eigenzinnig en soms schaars geklede bezoekers zich vrij en veilig voelen op hun feesten. Het telefoonverbod hielp Berghain samen met het strenge deurbeleid aan een bijna mythische status; alleen wie ooit binnen was, weet wat zich daar precies afspeelt.