Teleurstelling en begrip voor afgelastingen in regio Eindhoven

EINDHOVEN - Natuurlijk is er begrip maar dat neemt niet weg dat er ook teleurgesteld wordt gereageerd op het aflasten van evenementen komend weekend. En het aantal activiteiten in de regio, groot en minder groot, dat vanwege het coronavirus is geschrapt, groeit nog steeds.

Een daarvan is het Pussy Lounge Wintercircus op Aquabest in Best, waar zaterdag 10.000 bezoekers werden verwacht. Organisator Vincent van der Heijden van B2S is teleurgesteld. ,,Maar de veiligheid van onze bezoekers, artiesten en medewerkers staat voorop." Kaarten blijven geldig voor de zomereditie in Breda, aldus Van der Heijden.

Dagcollege Winterfestival

Van iets minder grote omvang is het Dagcollege Winterfestival (techno), dat zaterdag in het Klokgebouw plaats zou vinden. Er werden zo'n 3000 bezoekers verwacht. De organisatie verkeerde de afgelopen dagen in grote onzekerheid. De gemeente legde het evenement aanvankelijk geen verbod op. Volgens Klokgebouw-beheerder Jan Buijs omdat het festival officieel 'geen evenement' is. Het festival zou plaatsvinden op basis van de lopende horecavergunning van het Klokgebouw, dat de ruimte enkel verhuurt, aldus Buijs.

Op de redactie van het ED kwamen woensdag de nodige verontwaardigde mails binnen: 'waarom kan dit festival wel gewoon doorgaan?' Uiteindelijk heeft het Klokgebouw die middag eieren voor zijn geld gekozen en een streep door het evenement gehaald, vertelt Buijs. Kort daarna kwam alsnog het verbod van de gemeente Eindhoven.

Kaartjes blijven geldig

Organisator Jorn Lukaszczyk betreurt het enerzijds dat het festival niet door kan gaan, maar is tegelijkertijd blij met het gemeentelijk besluit: ,,We hebben al veel kosten gemaakt. Met een verbod door de overheid staan we sterker richting de verzekering." Blij is hij ook dat er een vervangende datum is gevonden voor het Winterfestival: 25 juli. Reeds gekochte kaartjes voor het technofeest blijven geldig.

KBO-Brabant heeft alle grote bijeenkomsten afgelast en heeft de 300 lokale afdelingen hetzelfde geadviseerd. Activiteiten rondom NL Doet zijn veelal geannuleerd. Het Philips Museum in Eindhoven sluit tot en met 16 maart haar deuren, net als het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven.

Muziekgebouw en Parktheater

Ook geannuleerd zijn de uitvoeringen in het Muziekgebouw Frits Philips en het Parktheater in Eindhoven tot en met maandag. Het Happy People Better Business evenement in het Parktheater is uitgesteld naar 2 juni. Geannuleerd zijn ook alle activiteiten in de Eindhovense bibliotheek.