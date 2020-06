Teleurstelling en euforie over steun Eindhovense instellingen: ‘Erkenning belang urban en biokunst’

In de Eindhovense politiek is vooral sprake van teleurstelling op het afwijzen van de subsidie voor Complex, het instituut voor design en technologie dat in 2023 een vaste plek moet krijgen in de stad. Maar dat wil niet zeggen dat de gemeenteraad nu het hoofd in de schoot legt. Integendeel: GroenLinks, PvdA en D66 reageren strijdlustig. ,,Er is nog voldoende tijd en gelegenheid om het tij te keren”, zegt fractievoorzitter Saskia Lammers van GroenLinks.